Ferri: «Con Corvino il Lecce ha un FENOMENO per il mercato. Torino? Inizio GRANDIOSO, con Vanoli c’è QUESTA differenza»

Le parole di Giacomo Ferri, ex difensore, sull’inizio di stagione di Lecce e Torino. Tutti i dettagli

Giacomo Ferri ha parlato a La Gazzetta del Mezzogiorno dell’inizio di stagione di Lecce e Torino in Serie A.

LECCE – «Per una formazione che deve lottare per salvarsi, le sconfitte contro i nerazzurri bergamaschi e milanesi ci stanno ampiamente perché si tratta di due collettivi molto forti. Ciò che conta è che i salentini abbiano incamerato l’intera posta in palio con il team sardo. che potrebbe essere un avversario diretto nella corsa salvezza. Il Lecce dispone di uno dei migliori uomini mercato che ci siano in circolazione. Pantaleo Corvino ha dimostrato in ogni tappa della propria carriera tutte le proprie capacità di talent scout. Ha la rara dote di sapere individuare il talento in calciatori sconosciuti, per poi valorizzarli».

TORINO – «Il Toro ha iniziato alla grande la stagione, Paolo Vanoli è stato bravissimo a dare immediatamente la propria impronta alla squadra. I granata hanno abbandonato il giro palla che proponevano spesso con Ivan Juric e cercano di verticalizzare maggiormente, per arrivare con pochi passaggi in zona gol. Nei primi tre match tutto è andato a gonfie vele e senza il pareggio subito in pieno recupero ad opera del Milan. dal 20. Samuele Ricci e compagni sarebbero addirittura a punteggio pieno».