Festa scudetto Inter, tutte le reazioni – LIVE

LAUTARO – «Sicuramente adesso mi verrà tanto da piangere, perché abbiamo lavorato tanto e sofferto. Ci meritavamo questa allegria. Lo dedico alla mia famiglia in Argentina, ai miei figli e ai tifosi. Cosa dirò ai miei figli? Niente, sono la cosa più bella che questa vita mi ha regalato. Nel calcio poi si può vincere o perdere. La felicità oggi è doppia. L’ho detto ai ragazzi. Ci trovavamo in una situazione mai capitata, dovevamo approfittarne. Guarda adesso, tutto lo stadio è nostro. Rinnovo? Speriamo, dobbiamo trovare un accordo con la società. Oggi voglio godermi questa vittoria, questo scudetto perché è dal Giappone che stiamo lavorando tantissimo. Abbiamo cambiato 12 giocatori e nonostante tutto, guarda questa (indica la targa con la seconda stella ndr.). Ecco la seconda stella, siamo entrati nella storia di questo grande club».

ADLI – «Quando sbagli così prendi gol, lo sapevamo e abbiamo sbagliato ancora purtroppo. In questa stagione abbiamo preso tanti gol su corner e non siamo stati attenti, quando non curi i dettagli a questi livelli è dura. Noi ci abbiamo provato, ma purtroppo non è bastato. Abbiamo molti giovani in squadra e sappiamo che questo progetto è lungo, non basato su un anno o due. Siamo una squadra che può migliorare ancora, però ci dispiace moltissimo aver perso questa partita, moltissimo. Adesso dobbiamo arrivare secondi e tornare a lavorare per la nostra stagione, che è ancora da finire. Siamo molto delusi però, ci abbiamo provato e non è bastato, ci dispiace molto per i tifosi».

ZHANG – «Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per tutta la Grande Famiglia Nerazzurra. Il giorno in cui abbiamo il cuore pieno di gioia perché l’Inter ha raggiunto un traguardo a cui solo pochi possono ambire.

Oggi tutti gli interisti del mondo festeggiano la conquista della Seconda Stella, un segno incredibile che abbiamo inciso insieme nella storia. Abbiamo affrontato innumerevoli sfide, tra successi e momenti di difficoltà, fino ad arrivare alla gloria più grande, che ci ripaga di tutti i nostri sforzi. Il nostro obiettivo è sempre stato lo stesso, tornare ai vertici in Italia e in Europa. Insieme lo abbiamo centrato. E oggi festeggiamo il ventesimo scudetto della nostra storia, la seconda stella che porteremo sul petto da ora in poi.

Quando Armando Picchi nel 1966 ha sollevato il decimo scudetto nerazzurro erano passati 58 anni dalla notte della fondazione dell’Inter nel 1908. Un lungo percorso che arriva fino a noi, di nuovo 58 anni dopo, nel 2024. Una leggenda che passa da Giuseppe Meazza alla Grande Inter di Herrera e racconta la storia dell’Inter dei Record e della gloria del Triplete.

Insieme alle famiglie Moratti e Pellegrini, a tutti gli interisti che nella storia del club hanno tremato, pianto ed esultato, con loro ci siamo anche la mia Famiglia ed io. Siamo orgogliosi di avere raccolto la loro eredità e di avere lasciato il nostro segno sui 116 anni di storia dell’Inter, una storia che continua nel tempo.

Emozionandoci insieme, davanti alle due stelle che si accendono stanotte, pensiamo a tutti coloro che hanno compiuto questa impresa straordinaria. Una vittoria frutto del lavoro di una dirigenza e di uno staff di altissimo livello anche fuori dal campo. Vorrei quindi ringraziare i miei dirigenti, tutte le donne e gli uomini del Club, senza di loro questo successo non si sarebbe mai potuto realizzare.

Il mio più grande ringraziamento va ai nostri guerrieri che lottano sul campo. Al nostro grande Mister, Simone Inzaghi, e tutto il suo staff: grazie Simone. Come ho già detto molte volte, sei un regalo per me durante la mia Presidenza. Sei un tecnico, una persona eccezionale, che ha plasmato la nostra Squadra con una mentalità vincente. Hai trasmesso fiducia e serenità e hai creato questo grande gruppo.

Voglio ringraziare anche i miei giocatori: siete il mio orgoglio e la forza propulsiva dell’Inter. Siete un gruppo di campioni fatto di valori autentici.

I nostri straordinari tifosi, che cantano con me il coro più bello: “per tutti quei chilometri che ho fatto per te!…” Ecco questo è il canto che mi emoziona di più e che presto farete risuonare insieme a San Siro. Questo è l’ottavo anno della nostra proprietà in questo meraviglioso Club. Abbiamo vissuto insieme due finali europee, 7 trofei, per due volte siamo stati i migliori in Italia. Abbiamo fatto crescere la nostra Inter, insieme, siamo arrivati a vette inimmaginabili, dentro e fuori dal campo.

Continuiamo questo viaggio meraviglioso, perché la nostra realtà sia gloriosa tanto quanto i nostri sogni.

Forza Inter sempre!».

CALHANOGLU – «Sempre calmo, sempre paziente, sempre concentrato e ora ricompensato».

MAROTTA – «Si va incontro il rispetto dei parametri economico-finanziari. Dobbiamo sempre perseguirlo con accuratezza. Penso che nessuno andrà via, ma se anche accadesse, sarà sostituito nel migliore dei modi. Dobbiamo essere bravi ad andare a ricercare i valori del senso di appartenenza. In questo momento abbiamo un modello vincente e dobbiamo continuare a utilizzarlo».

ZANETTI – «E’ una serata stupenda, tutto l’ambiente interista aspettava questo momento. Abbiamo conquistato lo Scudetto in una serata importante, questi ragazzi vincendo questo campionato hanno fatto qualcosa di straordinario, hanno vinto la seconda stella.

Tutti volevano disputare una stagione importante ed eravamo consapevoli di essere una squadra forte. Il campionato è strameritato. E’ soprattutto nei momenti di difficoltà che non si deve dubitare credendo nella cultura del lavoro. Il lavoro alla fine sempre paga e nei momenti di difficoltà bisogna crederci ancora di più, questa squadra ha valori importanti soprattutto dal punto di vista umano».

