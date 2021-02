Sulla piattaforma Disney+, arriva il documentario sul Feyenoord

Dopo il Manchester City su Amazon e il Sunderland su Netflix, anche il Feyenoord si affida a una piattaforma streaming per raccontare e far conoscere il club in tutto il mondo.

Come ufficializzato dallo stesso club olandese, arriverà a breve un documentario sulla squadra su Disney+ nella nuova sezione Star della piattaforma. La serie avrà la durata di 8 episodi.