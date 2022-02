ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

FIFA, nota sulla guerra in Ucraina: «Condanniamo la violenza e monitoriamo la situazione». La presa di posizione ufficiale

Con una nota ufficiale la FIFA si è così pronunciata sulla guerra in Ucraina, rimandando qualsiasi decisione di tipo calcistico.

LA NOTA – «La Fifa condanna l’uso della forza da parte della Russia in Ucraina e qualsiasi tipo di violenza per risolvere i conflitti. La violenza non è mai una soluzione e la Fifa invita tutte le parti a riportare la pace attraverso un dialogo costruttivo. La Fifa continua inoltre a esprimere solidarietà alle persone colpite da questo conflitto. Per quanto concerne le questioni calcistiche sia in Ucraina che in Russia, continueremo a monitorare la situazione e gli aggiornamenti in relazione alle imminenti qualificazioni alla Coppa del Mondo Qatar 2022 saranno comunicati a tempo debito».