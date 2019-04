FIFA, Infantino conferma: «Nuovo mondiale per club parte dal 2021»

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino conferma la nuova competizione: «Non è un’idea, è una decisione già presa»

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha finalmente confermato, durante una visita al presidente della CBF Rogerio Caboclo, l’esistenza del format di cui non sentivamo parlare da un po: il nuovo Mondiale per Club.

Durante la sua visita a Rio de Janeiro in Brasile, Infantino ha dichiarato: «Quella del Mondiale per Club non è un’idea, ma una decisione già presa lo scorso 15 marzo. Sono convinto che tutti i grandi club europei parteciperanno. Alcuni hanno già detto sì, altri li seguiranno presto. Da giugno 2021 inizierà questa nuova formula. Ci saranno 8 club europei, 6 sudamericani e gli altri 10 dagli altri continenti».

Qualche parola anche riguardo al nuovo Mondiale a 48 squadre: «Quella del 2026 sarà sicuramente un’edizione a 48 squadre, mentre nel 2022 sarà a 32 o a 48, decideremo al Congresso Fifa del 5 giugno a Parigi».