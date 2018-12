Filipiak – Udinese: ennesimo colpo in prospettiva per i friulani

Filipiak – Udinese: è ufficiale. Colpo in prospettiva per il club friulano che ha ufficializzato l’arrivo del giovane difensore. Le ultimissime

Filipiak – Udinese: è ufficiale. L’Udinese piazza un altro colpo in prospettiva. Il club friulano ha da sempre un occhio di riguardo per i giovani talenti stranieri e dopo aver ingaggiato il giovanissimo Filip Vasko, ha chiuso gli accordi con un altro talento proveniente dalla Slovacchia. L’Udinese ha ufficializzato l’ingaggio di Tomas Filipiak, difensore classe 2000. Contratto triennale per il giocatore già nel giro dell’Under 17 slovacca. Il difensore è dotato di un buon mancino e può anche giocare a centrocampo, davanti la difesa, grazie alla sua buona tecnica e ai suoi buoni tempi di gioco.