Finale Europa League, meno uno: le ultime su Arsenal e Chelsea

Finale Europa League 2018/2019, domani la grande notte di Baku: le ultime dai campi sulle sfidanti Arsenal e Chelsea

Baku, meno uno. Domani sera, nella contestatissima sede scelta dalla Uefa, andrà in scena la finale di Europa League. Una finale tutta inglese tra Arsenal e Chelsea, come d’altronde sarà derby d’Oltremanica sabato nell’ultimo atto di Champions.

I Blues di Sarri arrivano all’appuntamento con qualche cerotto di troppo. Non saranno della partita Rudiger, Hudson Odoi e Loftus Cheek, mentre Kanté resta in dubbio per una dolorosa botta al ginocchio. In casa Gunners, al contrario, si rivede Welbeck: l’attaccante inglese non scende in campo da novembre quando si ruppe la caviglia, ma volerà comunque con la squadra a Baku.