Fiorentina, la squadra di Italiano ne fa 9 all’Always Ready

La Fiorentina prosegue il suo ritiro in vista del ritorno in campo e nell’amichevole odierna ne ha fatti 9 contro l’Always Ready.

Ottimo test per la squadra di Italiano che sta mettendo benzina nelle gambe. In gol Ikoné, autore di una tripletta, oltre a Saponara, Bianco, Biraghi, Mandragora, Benassi e Kouame.