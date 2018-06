Jordan Veretout è stato la vera sorpresa della Fiorentina targata 2017/2018 e adesso è un vero e proprio uomo mercato

Centrocampista centrale dalla grande personalità e grinta, capace di giocare indifferentemente di spada e di fioretto, tiratore di calci piazzati e grande confidenza con la porta: in due parole, Jordan Veretout. La gente che popola il Franchi ogni domenica se n’è innamorata subito e vorrebbe vederlo con la maglia della Fiorentina ancora per anni ma le sirene di mercato si fanno insistenti per il Campione del Mondo Under 20 con la sua Francia.

Nelle scorse settimane era venuta fuori l’ipotesi Milan per Veretout, ma è rimasta tale visti i problemi della società rossonera con il financial fair play. Adesso, però, c’è un altro club che pare abbia messo gli occhi sul francese, ovvero l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, finalista nella scorsa edizione dell’Europa League. I rumors arrivano direttamente dalla Francia, ovvero dal portale coeurmarseillais.fr che fa sapere che la società transalpina starebbe pianificando un’offerta da 15 milioni di euro da far recapitare alla Fiorentina. Cifra che consentirebbe alla società gigliata di realizzare una plusvalenza da 8 milioni di euro, visto che Jordan arrivò l’estate scorsa per 7 dall’Aston Villa. Siamo alle battute iniziali per quello che sarà un nuovo tormentone di mercato.