Fiorentina Barak, il ceco si veste di Viola: tutti i dettagli

Antonin Barak, ieri col Bologna nemmeno in panchina, è vicino a vestire la maglia della Fiorentina. In questo mercato si è sentito di tutto e tante squadre all’inizio volevano il centrocampista scaligero.

A spuntarla in questi ultimi giorni è stata la Fiorentina per l’ultimo regalo a Vincenzo Italiano. Barak si vestirà di Viola per una cifra vicina ai 12 milioni di euro a titolo definitivo. Resta da capire se la società gigliata lo prenderà in prestito oneroso con riscatto a fine stagione o meno. Lo scrive L’Arena.