Fiorentina, Italiano: «Ci è mancata la cattiveria sotto porta. Jovic? Arrabbiato per non aver segnato»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo fatto di tutto per vincere. Ci abbiamo provato. Sono contento che abbiamo fatto un’ottima prestazione anche cambiando tanto. Dobbiamo crescere e migliorare soprattutto quando restiamo in superiorità numerica. Ci è mancata la cattiveria sotto porta oggi. Turnover? Per me alleno tutti giocatori di livello. Arbitro? Non si può dire nulla, era rigore ma se l’ha toccata prima con la mano giusto così. Jovic? Lo conosco molto bene, è un ragazzo fantastico. Era arrabbiato perché non è riuscito a segnare e incidere».