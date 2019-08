Fiorentina, Barone assicura: «Badelj grande acquisto. Giocherà con Chiesa»

La Fiorentina ha presentato ufficialmente Milan Badelj. Durante la conferenza stampa ha parlato anche Barone

Un po’ a sorpresa la Fiorentina ha presentato Milan Badelj durante la conferenza stampa indetta da Pradè e Barone. Oltre alle parole del croato e del ds viola ha parlato anche il braccio destro di Commisso. L’argomento? Il futuro di Chiesa.

OBIETTIVI – «L’obiettivo numero uno è il centro sportivo che è fondamentale per costruire la squadra. Poi piano piano cercheremo di portare la squadra al livello della città. Ci vuole pazienza ma con l’aiuto di tutti stiamo costruendo una squadra che può giocare un campionato competitivo».

CHIESA – «Sabato sera, dopo la partita, Federico è venuto da me e mi ha detto che aveva segnato e non era fuorigioco. Lui è un nostro giocatore. Giocherà al fianco a Milan. Non c’è più bisogno di parlare di lui»