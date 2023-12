Fiorentina, Beltran: «Sono contento del gol, ma ancora di più per la vittoria»

Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, ha così parlato dopo la vittoria della formazione viola contro la Salernitana

Lucas Beltran ha così parlato a Dazn dopo Fiorentina-Salernitana.

LE PAROLE – «Sono molto contento per la vittoria della squadra, il gol è una conseguenza del lavoro svolto. Sono più contento per la squadra che per me. Era molto importante vincere dopo che venivamo da quattro sconfitte, specialmente per la nostra gente che ci sostiene ogni volta».