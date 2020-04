Fiorentina, Benassi: «Iachini un martello. Sul futuro di Chiesa…»

Il centrocampista Benassi ha parlato dell’impatto di Iachini e dei giovani più talentuosi della Fiorentina

Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: «Con Iachini va tutto molto bene, è una grande persona ed un bravo allenatore. Il metodo di lavoro è completamente diverso a quello di Montella, ci siamo adattati bene. È davvero un martello e non molla mai. Io credo che la Fiorentina abbia davanti a sé un futuro davvero roseo, abbiamo grandi giocatori e giovani di prospettiva. Il prossimo anno lotteremo sicuramente per l’Europa».

«Chiesa? Spero resti con noi vista la sua forza. Più che dal punto di vista dell’impegno, che ha sempre avuto, rispetto alla prima parte di stagione Federico ha trovato un entusiasmo incredibile e questo si è visto anche nelle prestazioni. Poi c’è Castrovilli, uno dei centrocampisti più forti in circolazione. Tra i giovani vedo un grande futuro per Vlahovic: ha potenzialità per essere uno dei migliori centravanti. Ed anche Sottil ha qualità per ripercorrere la orme di Chiesa».