Fiorentina, idea Boga per l’attacco: le ultime

La Fiorentina potrebbe andare all’assalto di alcune occasioni importanti e interessanti per il mercato invernale, tra questi c’è l’idea di Boga.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno dell’Atalanta non sta trovando molto spazio e in Viola potrebbe ritornare a giocare nel suo ruolo naturale. L’operazione partirebbe in prestito con diritto di riscatto.