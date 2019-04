Fiorentina-Bologna highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 32ª giornata della Serie A 2018/2019

Fiorentina-Bologna highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 32° turno della Serie A 2018/2019. allo stadio ‘Franchi’ di Firenze, i viola del neo tecnico Vincenzo Montella affrontano i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Fiorentina a metà classifica con 39 punti e reduce dalla sconfitta interna col Frosinone; Bologna (30) quartultimo e proveniente dal successo interno sul Chievo. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono per 0-0 al ‘Dall’Ara’. Adesso è di nuovo Derby dell’Appennino: viola per l’orgoglio, felsinei per restare fuori dalla zona retrocessione. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Tanto agonismo e intensità, zero reti. Fiorentina e Bologna si dividono la posta in palio con uno 0-0 che serve a poco alla Fiorentina (ormai fuori da ogni discorso europeo) e tanto al Bologna che continua a lottare per la salvezza.