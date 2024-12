Fiorentina, Bove non potrà giocare in Italia: ecco il motivo

Le ultime sulla questione Edoardo Bove, colpito da un malore durante la partita di campionato tra Fiorentina e Inter

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, sta meglio e questa è la notizia più importante. Ovviamente però tutto ciò che è successo ha portato e porterà a diverse situazioni di conseguenza.

Secondo La Repubblica, Bove ha deciso che si sottoporrà ad un intervento in anestesia locale per inserire un defibrillatore interno. Questa scelta è naturalmente fatta per la propria salute, la cosa più preziosa.

Tuttavia, avendo acconsentito a questa dinamica, il giocatore non potrà più giocare in Italia. Questo poiché il protocollo non accetta che in queste condizioni un calciatore prenda parte ad attività sportive di questo livello.