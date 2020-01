Le dichiarazioni di Gaetano Castrovilli, astro nascente della Fiorentina, sul suo futuro in maglia viola e sugli Europei

Intervistato da TG3 Toscana di Rai 3, Gaetano Castrovilli si è espresso circa il suo futuro alla Fiorentina e sulla possibilità di vestire la maglia azzurra ad Euro 2020.

«Firenze è una seconda casa. Ora sono qui a Firenze, penso alla Fiorentina, mi piace come la gente ci sta accanto e come mi fa sentire importante. Voglio mettere in difficoltà Mancini. Incrocio le dita…».