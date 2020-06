Fiorentina, Commisso: «Alle squadre va data la possibilità di chiedere l’utilizzo del Var»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha commentato le polemiche arbitrali dopo la partita contro la Lazio

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il giorno la sconfitta contro la Lazio, ha parlato dagli Stati Uniti delle polemiche arbitrali venutesi a creare per il calcio di rigore concesso ai biancocelesti.

VAR PIU SIGNIFICATIVO – «Vedendo le immagini, sentendo e leggendo i commenti internazionali delle televisioni e dei siti ci sono state molte critiche relative alla gestione arbitrale della gara, mi viene da chiedere una cosa. Come mai dopo più esempi che hanno riguardato non solo la Fiorentina ma anche tante altre squadre, non è stato ancora deciso di utilizzare in maniera più significativa il Var. Come ho fatto presente già diversi mesi fa, continuo a pensare che debba essere data la possibilità alle squadre di richiamare gli arbitri all’utilizzo del VAR. Le regole sono da definire, così da permettere a tutti di non avere dubbi e di avere la certezza che tutto è stato giudicato nel migliore modo possibile».