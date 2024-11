Fiorentina, Palladino prepara il turnover in Conference: Kouame in attacco, difesa rivoluzionata

Fiorentina, in Conference League Raffaele Palladino si affida al turnover: difesa rivoluzionata, in attacco spazio a Ikone e Kouame

Raffaele Palladino prepara la sfida di Conference League della Fiorentina contro l’Apoel Nicosia per prendersi la vetta del girone unico. Per questo motivo il tecnico, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ha deciso di varare un ampio turnover per mettere in campo forze fresche.

Rispetto al Torino cambia tutta la difesa: Terracciano tra i pali, sugli esterni Kayode e Biraghi prendono il posto di Dodo e Gosens, mentre al centro Martinez Quarta e Moreno sarà la coppia titolare. A centrocampo riposa Bove e al suo posto con Richardson ci sarà Mandragora, mentre in attacco occasione dal primo minuto per Ikoné e Kouame.