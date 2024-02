Fiorentina, confronto tra Italiano e Nzola al momento del cambio

Fiorentina, Nzola ieri ha giocato la centesima partita in Serie A, ma al momento di entrare in campo è stato rimproverato da Italiano

Nonostante ieri abbia tagliato il traguardo delle cento partite in Serie A, non è un momento facile per Nzola alla Fiorentina. L’attaccante angolano, come riportato dal Corriere dello Sport, è entrato ieri dalla panchina, prendendo il posto di Belotti al 73, ma prima ha ricevuto una brusco rimprovero da parte di Italiano.

Il tecnico infatti ha rimproverato al suo calciatore la lentezza con cui è preparato nel riscaldamento e al momento del cambio: come hanno raccontato i bordocampisti di DAZN, Italiano prima di entrare lo ha anche invitato con toni molto decisi a correre con più eneregia di lì a poco in partita, altrimenti l’avrebbe sostituito.