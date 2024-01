Fiorentina, Dodò: «Sono tornato, mi mancava questa sensazione»

Le parole di Dodò, difensore della Fiorentina, al lavoro per recuperare dall’infortunio al ginocchio, ma che ha seguito i compagni in Arabia

La Fiorentina è sbarcata in Arabia Saudita e si è subito messa al lavoro per preparare la sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli, con l’obiettivo di raggiungere la finale contro una tra Inter e Lazio. Nel gruppo ci sono anche Nico Gonzalez, ancora infortunato, ma desideroso di rimanere al fianco della squadra, e Dodò, che sta lavorando per recuperare dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro patita a inizio stagione e oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Di seguito le parole del difensore della viola sulla sua pagina Instagram.

«Sono tornato, sono molto felice, mi è mancata tantissimo questa sensazione, ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il mio recupero, ringrazio tutti la Fiorentina, la mia famiglia, i medici, il fisioterapista, il riabilitatore e riatletizzatore Stefano, e i miei compagni che non vedevo l’ora per stare con loro, e con tutti i fan, siamo insieme»