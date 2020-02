Fiorentina, Duncan: «Emozionato per l’esordio, voglio aiutare il gruppo»

Alfred Duncan si prepara a scendere in campo con la maglia della Fiorentina contro la Sampdoria: ecco le parole del centrocampista

La situazione in classifica della Fiorentina non permette alla squadra di dormire sonni tranquilli contro la Sampdoria. Ecco le parole di Duncan, nuovo arrivato in casa viola, ai microfoni di Sky Sport sulla gara.

«Conta solo quello che facciamo noi e possiamo controllare, vediamo come va oggi. Sono emozionato per l’esordio con la Fiorentina, spero di dare un contributo a questa squadra e al gruppo».