VOTI&STATS – Fiorentina-Frosinone: un Ikoné mai visto, un Okoli inguardabile

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida tra Fiorentina e Frosinone, terminata con il punteggio di 5-1 per i viola

«É stata una partita pazza, divertente, piena di errori. Se fosse finita 9-4, non si sarebbe stupito nessuno»: la sintesi di Fiorentina-Frosinone l’ha espressa così il Corriere dello Sport. I numeri aggiungono elementi per valutare quanto il 5-1 finale sia stato determinato da 18 tiri contro 11, 17 dei quali i viola li hanno prodotti nell’area di rigore avversaria. A dimostrazione che l’attacco di Italiano è stato senza dubbio rivitalizzato dall’inserimento di Belotti, mentre la difesa di Di Francesco è apparsa davvero in difficoltà, tanto da far sospettare che manchino elementi adatti alla categoria in cui si gioca. Ecco le valutazioni sui due mister da parte di due quotidiani sportivi.

ITALIANO – Il Corriere dello Sport saluta la goleada con un 7 in pagella: «Prima vittoria nel 2024, un rinforzo giusto come Belotti. Ora c’è un centravanti e funziona il collettivo: la manita è una conseguenza». Stesso voto per La Gazzetta dello Sport: «I meccanismi tornano a funzionare, Belotti con i suoi movimenti aiuta».

DI FRANCESCO – Il quotidiano romano è un po’ più generoso e lo boccia, ma col 5: «Coraggio e gioco ci sono. Al Frosinone mancano un centravanti con il gol in canna e la solidità difensiva: dati da migliorare per centrare il traguardo della salvezza». Più duro il giornale rosa, che lo stronca con un 4,5: «Squadra viva, crea, ma non ha protezione. I gol presi cominciano a essere tanti».

Il migliore in campo mette tutti d’accordo.

IKONÉ – Per il Corriere dello Sport gioca una prestazione da 8: «Irresistibile. Inclina, quasi da solo, la partita. Si beve mezzo Frosinone per scodellare la palla giusta per Belotti e indovina il raddoppio da fuori. Gol e assist, l’impresa non gli era mai riuscita in Serie A. Un’altra per Gonzalez. La flessione nella ripresa è contenuta». Uguale consenso e mezzo voto in meno dalla Gazzetta: «Gol e assist per la prima volta nella sua carriera, mai visto così in palla: il Franchi non crede ai propri occhi».

Anche sul peggiore non ci sono distinguo.

OKOLI – 4,5 dalla Gazzetta: «Sempre sul luogo del delitto». Addirittura 4 dal Corriere: «Un disastro. Ikoné lo incenerisce. É coinvolto in quasi tutti i gol della Fiorentina»