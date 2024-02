Fiorentina Frosinone, nel 2019 l'ultima partita di Stefano Pioli

Quando dopo Fiorentina Frosinone Stefano Pioli diede le dimissioni da allenatore dei viola. Il precedente del 2019

Per tanti Fiorentina Frosinone potrebbe sembrare una partita come le altre, ma dal punto di vista storico tale match ha un significato diverso: soprattutto per i tifosi viola che, in un passato recente, è entrato a suo modo nella storia.

Nella stagione 2018/2019 ci fu l’ultimo incontro allo stadio Artemio Franchi con una Fiorentina in caduta libera verso la zona retrocessione, e vista la sconfitta contro i gialloblu nel finale con la rete di Ciofani, l’allenatore di allora (e attualmente al Milan) Stefano Pioli diede le dimissioni lasciando il posto a Montella. Oggi la situazione è più o meno simile con la squadra viola in seria difficoltà, con il Frosinone a credere ancora nella salvezza.