Fiorentina Genoa, Marelli: «Inspiegabile l’errore del Var»

Luca Marelli ha parlato a Dazn dell’arbitraggio della sfida tra Fiorentina e Genoa, condannando il Var per un errore in particolare

Luca Marelli ha analizzato l’arbitraggio di Di Marco e del Var Mazzoleni nella gara tra Fiorentina Genoa, valevole per la 32esima giornata di Serie A.

RIGORE TOLTO – «Secondo me in generale è stata buona la prestazione dell’arbitro Di Marco, meno buona invece quella del VAR Mazzoleni che ha fatto un po’ di confusione. Il rigore assegnato e poi tolto al Genoa non me lo spiego perché non andava chiamata l’on-field review, poi è chiaro che l’arbitro rivedendola cambia la decisione ma non è uno di quegli episodi che normalmente vengono rivisti»

RIGORE NON DATO – «Poi c’è il fallo di mano di Haps nel finale: un tocco di mano netto, francamente non si spiega perché non sia stato richiamato l’arbitro. O ci sono delle immagini che ci sfuggono oppure si tratta di un errore chiaro»