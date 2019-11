Fiorentina, i convocati di Montella: out Chiesa. Il motivo

Fiorentina, ecco i convocati di Vincenzo Montella per la gara interna contro il Lecce: non c’è Federico Chiesa. Il motivo

La Fiorentina ha diramato i convocati per la gara interna contro il Lecce, in programma domani alle 20.45. Non c’è Federico Chiesa, come confermato dai viola sul sito ufficiale: «Il calciatore Federico Chiesa continua il protocollo di riabilitazione come stabilito, a causa del risentimento all’adduttore lungo della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutato il suo rientro in gruppo».

L’elenco completo dei convocati

Badelj

Benassi

Boatengh

Caceres

Castrovilli

Ceccherini

Cerofolini

Cristoforo

Dalbert

Dragowski

Eysseric

Ghezzal

Lirola

Milenkovic

Pedro

Pulgar

Ranieri

Sottil

Terracciano

Terzic

Venuti

Vlahovic

Zurkowski