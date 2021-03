Fiorentina, Iachini: «Mi ha chiamato Commisso. Su Prandelli…»

Beppe Iachini è tornato sulla panchina della Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico che racconta il suo sì a Rocco Commisso

Beppe Iachini parla del suo ritorno alla Fiorentina ai canali ufficiali del club.

RITORNO – «La Fiorentina è la mia squadra del cuore, tornare qui è sempre speciale. Ho ritrovato i giocatori stamattina, li ho visti un po’ abbattuti ma allo stesso tempo vogliosi di fare bene. Ci aspettano dieci partite importanti, per cui dobbiamo farci trovare pronti per ripartire subito alla grande».

NUOVI ACQUISTI – «Malcuit? E’ un ragazzo che conoscevo già prima che arrivasse alla Fiorentina, nonostante l’infortunio ritengo che abbia delle ottime potenzialità e che possa aiutarci. Kokorin? Non l’ho ancora visto, spero che possa inserirsi in fretta per dimostrare il suo valore».

PRANDELLI – «Vorrei porgere un saluto affettuoso a Cesare Prandelli, con il quale c’è amicizia e stima reciproca. Non mi aspettavo il suo addio e quindi il mio ritorno, ma nel momento in cui la Fiorentina mi ha chiesto una mano io non ho potuto dire di no. La squadra ora ha bisogno di ritrovare compattezza, quello spirito che ci possa permettere di fare i punti salvezza».

COMMISSO – «Mi ha chiamato, con lui c’è un ottimo rapporto. E’ il nostro primo tifoso, merita tante soddisfazioni e noi faremo di tutto per regalargliele. Pur essendo lontano si connette spesso con noi attraverso le videochiamate, sono sicuro che riusciremo a renderlo orgoglioso della squadra, Ai tifosi viola sono legato da tanti anni, qui a Firenze mi sento a casa. Mi hanno sempre trattato bene e devo dire che la loro presenza allo stadio manca tantissimo a tutti. Giocheremo e vinceremo anche per loro».