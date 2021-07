Fiorentina, Igor: «Voglio che sia il mio anno. Ho tanti obiettivi da raggiungere»

Igor ha parlato a TnT Sports Brasil della nuova stagione con la maglia della Fiorentina: le parole del difensore

Igor ha parlato a TnT Sports Brasil della nuova stagione con la maglia della Fiorentina che vuole vivere da protagonista assoluto.

«Sono mesi che penso a questa stagione, sono consapevole che per me sarà un anno molto importante, ho dei sogni da realizzare e degli obiettivi da perseguire. Mi sono allenato molto anche in vacanza, voglio farmi trovare pronto. Non vedo l’ora di capire e vedere come andrà quest’anno. Le tante partenze in squadra? Ovviamente dispiace e dovremo ricordarci gli insegnamenti che ci hanno lasciato Ribery, Borja Valero, Caceres. E’ anche vero che quando ci sono tanti cambiamenti può essere un aspetto positivo. Dobbiamo rispettare le scelte di società e giocatori».