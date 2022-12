Fiorentina, il 2023 di Barak per cercare conferme

Antonin Barak cerca risposte nel 2023 per trasformare il diritto di riscatto della Fiorentina in obbligo per il ceco

La Nazione fa il punto su Antonin Barak. Arrivato in estate dal Verona alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto, il centrocampista ceco e alla ricerca di quelle risposte per trasformare il diritto in obbligo.

Nel 2023 dovrà giocarsi al meglio le sue carte se vorrà guadagnarsi la conferma da parte dei viola.