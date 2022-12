Infortunio Mandragora, le condizioni del centrocampista della Fiorentina

In occasione dell’amichevole in famiglia tra la Fiorentina e la Primavera, Rolando Mandragora è stato costretto al cambio per un guaio muscolare

Un infortunio ai flessori avrebbe fermato il mediano ex Torino che ora dovrà fare accertamenti per capire l’entità dell’infortunio.