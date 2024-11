Fiorentina Inter, parla Dodò: «Sarà una grande partita! Giocare contro le big serve per restare lì su»

Fiorentina Inter, Dodò ha rilasciato un’intervista nella vigilia del match di Serie A: «Sarà una grande partita!». Le parole

L’Inter di Inzaghi dopo la vittoria sul Lispia in Champions League, si sta preparando ad un match decisivo per il proseguo del campionato, ovvero la trasferta di Firenze, contro la Fiorentina di Palladino, in programma domenica alle 18. Tra i tanti protagonisti potrebbe esserci anche Dodò, ecco le sue parole a Sky Sport:

PARTITA- «Fiorentina-Inter “è una grande partita” e giocare contro le big serve per restare lì su. Sappiamo il nostro il livello, sarà una partita bellissima e siamo pronti: stiamo facendo un bel lavoro, giochiamo in casa ed entreremo in campo con tutta la forza per vincere».

ARRIVATE CON CONSAPEVOLEZZA? «Sì. Dopo la prima parte, che è stata un po’ difficile, abbiamo saputo gestore bene e con intelligenza per arrivare bene in questo momento. Siamo pronti a giocare con una mentalità e un atteggiamento diverso, entriamo in campo per vincere e spero che domenica possiamo continuare con il bel lavoro che stiamo facendo».