Fiorentina, Italiano amaro: «Ingiusto non portare punti a casa dopo una gara così»

L’analisi del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la sconfitta patita a San Siro contro il Milan: «Messi alle corde i campioni d’Italia»

Le parole di Italiano a DAZN dopo Milan Fiorentina:

L’ANALISI – “Non ho nulla da dire su questi episodi, perché non ho voglia di sporcare una prestazione straordinaria dei ragazzi; ho visto una squadra mettere alle corde il Milan nel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni nitide clamorose. Perdiamo l’ennesima volta nel recupero, dobbiamo migliorare: non è possibile lasciare punti per strada. Penso che non sia giusto: dopo una prestazione del genere non portare via punti non è giusto”.