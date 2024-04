Fiorentina Kouame: «Il gol? Lo dedico a Joe Barone»

Le parole di Christian Kouame, esterno della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta dai viola contro la Salernitana

Christian Kouame ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Sono contento per la vittoria perché ci mancava in campionato vincere così, abbiamo sofferto e poi abbiamo avuto fortuna. Oggi dopo la parata mi sono sbloccato».

OBIETTIVO IN CAMPIONATO – «Abbiamo preso un po’ di ritardo sulle altre, dobbiamo giocare partita dopo partita per arrivare un po’ più su».

MANCATA LA PUNTA – «Non penso, anche perché avevo giocato 120 minuti e non era facile. Non avevamo recuperato tutti. Barak ha fatto quello che poteva, poi nel primo tempo ci siamo creati occasioni sono entrato io e ho avuto fortuna di fare gol».

TIFOSI E COPPA ITALIA – «Momento bello per noi perché siamo in corsa per tutto, il campionato non è ancora finito. Dobbiamo dare tutto, mercoledì non è importante, di più. In finale in tre anni non è facile dobbiamo arrivare mercoledì con tanta tranquillità e serenità».

DEDICA AL GOL – «Lo dedico a Joe Barone».