Italiano su Fiorentina Lazio: «Un grande sospiro di sollievo»

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro la Lazio

Italiano ha parlato a SKY dopo il match di Serie A tra Fiorentina e Lazio nel post gara.

«Sospiro perché finalmente siamo riusciti a battere la Lazio dopo tre anni, ce l’abbiamo fatta. Oggi è una gioia immensa perché battiamo una squadra a cui in questi tre anni abbiamo strappato solo un punto. Il nostro obiettivo era metterli in difficoltà e ci siamo riusciti vincendo. Soddisfazione doppia. Avevamo preparato qualcosa di diverso, vedi la posizione di Beltran e Bonaventura, e ha portato tre punti. Si sono scarificati tutti, hanno spinto forte. Quando giochi con questa qualità alla fine anche se vai sotto hai la forza di rientrare in partita e giocarti la gara. Oggi l’atteggiamento dei ragazzi è stato straordinario. Contro la Lazio non si può mai stare tranquilli anche se non era in grandissima giornata, giusto esultare alla fine perché durante è ancora lunga»