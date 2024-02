Fiorentina Lazio: Italiano con nuovo modulo, Sarri con vecchi difetti

Ecco cosa ci ha lasciato la sfida tra i viola e i biancocelsti, valevole per la 26esima giornata di campionato

Al termine di Fiorentina-Lazio, che ha visto il successo viola, Maurizio Sarri è stato molto onesto. Ha sostenuto che nulla ha scalfito l’atteggiamento dei suoi, alquanto negativo: non il vantaggio immeritato di Luis Alberto, non il pari viola, non l’errore dal dischetto di Nico Gonzalez e neppure il 2-1 di Bonaventura, che è diventato il risultato finale. I 22 tiri della Fiorentina contro i soli 5 della Lazio traducono abbondantemente la differenza di comportamento delle due squadre. Ecco qual è il giudizio oggi su due quotidiani sportivi a proposito dei due tecnici e – di conseguenza – delle due squadre.

ITALIANO – Il vincitore della serata si merita un bellissimo 7,5 all’unisono. Per il Corriere dello Sport l’analisi è la seguente, poggiata sulla scelta di un nuovo assetto tattico, che il giornale interpreta come un 4-1-4-1: «Tira fuori una Fiorentina inedita per modo di giocare dalla metà campo in avanti, ma l’aveva detto che si sarebbe inventato qualcosa ed è stato di parola: la squadra recepisce e risponde anche sul piano del gioco per qualità e quantità, così al sesto tentativo si prende la prima vittoria contro Sarri». La Gazzetta dello Sport parla di un altro modulo, ma gli elogi sono dello stesso livello: «Prova sontuosa della Fiorentina. Bravo a ricaricare la squadra nell’intervallo dopo la beffa del gol di Luis Alberto. Apprezzabile il coraggio con cui disegna il 4-2-3-1 a trazione anteriore».

SARRI – Anche in questo caso le due testate sono d’accordo e bocciano in modo netto con un 5. Per il Corriere la motivazione è questa: «Come da nuovo copione: niente svolazzi, solo pungiglione, a rimorchio per schizzare in contropiede. Ma ha una Lazio con giocatori con le bende o che stramazzano fisicamente. Perde e vince, vince e perde». Gazzetta è ancora più drastica: «Lazio troppo brutta per essere vera. Le attenuanti della stanchezza per i troppi impegni e delle assenze regge fino a un certo punto. Brutto campanello d’allarme alla vigilia delle sfide con Milan e Bayern».