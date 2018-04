Fiorentina-Lazio, probabili formazioni: Eysseric al posto di Saponara?

In vista di Fiorentina-Lazio Stefano Pioli pensa ad un turno di riposo per Riccardo Saponara

Dopo aver trascorso diversi mesi tra infermeria e panchina, Riccardo Saponara ha improvvisamente preso in mano la trequarti della Fiorentina. Una scelta non casuale, quella di Stefano Pioli, che dopo la morte di Davide Astori ha deciso di rilanciare il fantasista forlivese, uno dei più toccati dal punto di vista emotivo dopo la scomparsa del capitano viola.

Il lungo periodo di inattività, però, adesso rischia di presentare il conto. Nell’ultima partita contro la Spal, ad esempio, Saponara è apparso meno reattivo rispetto alle precedenti uscite, al punto che Pioli ha deciso di sostituirlo dopo circa 65 minuti di gioco. Al suo posto è entrato Eysseric, lo stesso Eysseric che nelle probabili formazioni di Fiorentina-Lazio viene dato titolare. Un’occasione più unica che rara per un giocatore di talento come il francese per riuscire a dimostrare finalmente il proprio valore.