Fiorentina, Mandragora: «L’abbraccio con Italiano? Mi ha fatto piacere»

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria dei viola contro la Cremonese, in cui ha trovato sia un gol che un assist. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Abbiamo ottenuto una vittoria importante che ci ha permesso di dare continuità. Sono contento per il gol e l’assist. Oggi una doppia gioia: personale e di squadra».

COME SI TROVA NELLA NUOVA POSIZIONE DI CAMPO – «I cambiamenti hanno bisogno di un po’ di tempo. Sono felice di essere entrato nei meccanismi della squadra. Per me è importante, nonché un grande orgoglio, far parte di tutto ciò».

TIFOSI – «Sono stati anche oggi il nostro dodicesimo uomo, ci hanno dato una grande spinta. Speriamo di continuare questa tendenza in campionato».

ABBRACCIO A ITALIANO – «Il mister ha delle richieste particolari per ognuno di noi, è un abbraccio che mi ha fatto molto piacere. Insieme lavoriamo ogni giorno per crescere».

RITORNO DI CONFERENCE – «Dobbiamo archiviare questa vittoria, abbiamo pochi giorni per lavorarci e recuperare le energie, ma in Turchia dovremo fare una grande gara».