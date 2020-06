Fiorentina, Milenkovic: «Interesse big? Non do ascolto alle voci»

Le dichiarazioni di Nikola Milenkovic, difensore in forza alla Fiorentina, sull’interesse di alcuni top club

Intervistato da La Nazione, Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato anche del presunto interesse di alcuni top club italiani nei suoi confronti.

«I complimenti fanno sempre piacere, ma non do molto ascolto a queste voci. Sono concentrato sulla ripresa del campionato e sto lavorando tantissimo per questo. Sono un professionista e soprattutto un calciatore della Fiorentina e il mio dovere è lavorare per aiutare la mia squadra».