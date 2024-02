Fiorentina Milenkovic: «Marcare Zirkzee è difficilissimo!»

Le parole di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, dopo la sconfitta subita dai viola contro il Bologna

Nicola Milenkovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo iniziato molto bene, dopo l’1-0 la partita si è messa in salita ma è rimasta apertissima da entrambe le parti ed è stata combattuta. Noi come il Bologna abbiamo avuto delle occasioni, loro le hanno sfruttate meglio e hanno vinto. Dispiace perché ci tenevamo tanto, ma il calcio va molto veloce, dobbiamo prepararci per l’Empoli domenica».

OBIETTIVO – «Rimanere su in classifica e stare attaccati alle altre squadre. Per quello ci serve continuità di risultati, dobbiamo tornare quelli di un mese fa. Ora pensiamo a domenica, rimangono ancora molte partite da giocare, siamo pronti a lottare».

COSA VI STA MANCANDO – «Alcuni episodi non hanno girato dalla nostra parte in partite che abbiamo perso. Oggi la concentrazione è stata altissima, mancano quei dettagli che negli episodi ti fanno indirizzare la partita. Oggi l’ha fatto il Bologna…».

MARCARE ZIRKZEE – «Difficilissimo, si muovono tanto e lui viene spesso incontro ai compagni».

IMPRESSIONATO DAL BOLOGNA – «Abbiamo trovato una squadra in grande forma, si muovono bene e pressarli alti era difficile. Nel primo e nel secondo tempo abbiamo rubato dei palloni e gestendoli in maniera più pulita potevamo arrivare a concludere».