Fiorentina, Montella: «Fiducia? La squadra è con me»

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, commenta la sconfitta contro il Lecce: ecco le parole del tecnico

Vincenzo Montella, ai microfoni di DAZN ha commentato la sconfitta contro il Lecce, la terza consecutiva.

«Abbiamo dato tutto, quando avevamo le due punte dovevamo giocare più dentro l’area. Poi per avere la fiducia bisogna vincere ma con questo temperamento credo che non tarderà ad arrivare». Montella poi ai microfoni di Sky Sport ha detto: «Se potrò lavorare ancora con la squadra? I giocatori sono con me e questo è importante».