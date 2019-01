Il colpo d’inverno del club viola, Luis Muriel, è arrivato a Firenze: «Sono felice e impaziente di iniziare questa nuova avventura».

Il grande colpo invernale della Fiorentina, Luis Muriel, è arrivato questa sera a Firenze dopo esser sbarcato a Bologna con un volo proveniente dal suo Paese. L’attaccante colombiano, per il quale i toscani sono riusciti a battere la concorrenza del Milan, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore viola ai microfoni dei cronisti presenti. «Sono molto, molto contento di essere qua. – ha detto l’ex punta di Sampdoria, Udinese e Lecce – Ho parlato tanto tempo fa con il Direttore e gli ho dato la mia parola che sarei venuto a Firenze ed ora sono qui».

Muriel, che in questa stagione è stato poco utilizzato dal Siviglia (solo 6 presenze e un gol nella Liga spagnola), ha un grande desiderio di giocare con regolarità con la maglia viola, e non lo nasconde. «Ho grandissima voglia di iniziare, – ha assicurato – non vedo l’ora di scendere in campo e di tornare a giocare, che è la cosa più importante in questo momento. Qui c’è un calcio che conosco molto bene, voglio dimostrare quanto valgo». L’attaccante si trasferisce alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto dal club andaluso, e nel caso in cui dovesse far bene nei prossimi mesi potrebbe essere riscattato dai toscani la prossima estate.

FIORENTINA, PRIMO COLPO: UFFICIALE L’ACQUISTO DI MURIEL, BEFFATO IL MILAN