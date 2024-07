Fiorentina, prima uscita per Palladino: 5-2 con la Primavera

Prima amichevole per la Fiorentina di Raffale Palladina: partita in famiglia con la squadra Primavera, finita 5-2

La Fiorentina di Palladino è scesa in campo al Viola Park nella prima partita della stagione, una amichevole con la squadra Primavera, finita per 5-2. Di seguito il comunicato del club.

«La prima uscita stagionale della Fiorentina è in famiglia contro la Primavera al Viola Park, il calcio d’inizio è fissato alle 18,30 sono un migliaio i tifosi presenti sugli spalti e pronti per incoraggiare la squadra di Palladino e i giovani di Galloppa.

I primi applausi sono per Sottil e Brekalo che si fanno vedere in zona tiro, e per Riccardo c’è anche il primo goal della gara al 33′. Un sinistro di Mandragora fissa il punteggio sul 2-0 all’intervallo, mentre Christensen si fa vedere pronto in uscita dalla parte opposta del campo.

Nella ripresa dentro due ’11’ diversi, Munteanu sigla il terzo goal sull’invito di Distefano, che poi trova la anche il goal per il momentaneo 4-0. Trapani (nato proprio a Bagno a Ripoli) firma invece la doppietta per la Primavera, mentre il quinto goal della Prima Squadra è frutto di un’azione di squadra finalizzata da Rubino.

Fiorentina vs Primavera 5-2

Goal: Sottil 33′, Mandragora 42′, Munteanu 51′ , Distefano ’54, Rubino ’77, Trapani 2 (65′ e 80′)

Fiorentina: 53 Christensen, 2 Dodo, 3 Biraghi, 7 Sottil, 8 Bianco, 12 Brekalo, 16 Ranieri, 33 Kayode, 38 Mandragora, 65 Parisi, 99 Kouame All. Palladino

Secondo tempo 30 Martinelli, 5 Amatucci, 6 Baroncelli, 14 Caprini, 15 Distefano, 17 Fortini, 19 Infantino, 21 Kouadio, 22 Krastev, 23 Lucchesi, 24 Munteanu

Primavera: 1. Vannucchi, 2 Turione, 3 Balbo, 4 Gudelevicius, 5 Sadotti, 6 Romani, 7 Spaggiari, 8 Evangelista, 9 Maiorana, 10 Presta, 11 Bertolini. All. Galloppa Secondo Tempo Dei, Mazzi, Leonardelli, Scuderi, Masoni, Trapani, Bonanno, Deli, Ievoli, Keita, Pisani, Braschi)».