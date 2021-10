Fiorentina, pericolo Franchi: col Cagliari tornano gli ultras, si teme per Vlahovic

In Fiorentina-Cagliari torneranno gli ultras al Franchi. La società viola teme per la reazione su Vlahovic

Domenica pomeriggio la Fiorentina ospiterà il Cagliari in uno stadio pronto ad accogliere circa 30mila tifosi. Sulle tribune del Franchi torneranno gli ultras e proprio questo ritorno, come riporta il Corriere dello Sport, spaventa il club viola. In primis perché l’ultimo successo casalingo risale ad agosto, quindi di fronte ai propri sostenitori non si potrà sbagliare ancora.

C’è poi la questione Vlahovic, con la Fiorentina che teme un’altra contestazione da parte dei presenti allo stadio acuita dall’arrivo degli ultrà. L’auspicio è che l’attaccante riesca a reggere le pressione e che per i tifosi conti prima la maglia.