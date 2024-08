Fiorentina, BRUTTO INIZIO per Pongracic. I DATI del difensore viola sono preoccupanti

Fiorentina, brutto inizio da parte di Pongracic con la nuova maglia: espulsione alla prima giornata e due gialli in Conference

Brutto inizio da parte del giocatore della Fiorentina Pongracic: da perno difensivo a simbolo della iniziale disfatta da parte della squadra toscana. Il dato è abbastanza preoccupante visti i risultati sia in campionato che in Conference League. Ecco il riassunto statistico riportato da ViolaNews.

FIORENTINA, IL BILANCIO DI PONGRACIC

Espulso per doppia ammonizione a Parma alla prima di campionato e due gialli presi sia all’andata che al ritorno contro la Puskas Akademia. Il centrale croato (sostituito da Comuzzo al 54′), non sta proprio brillando in questo scorcio di stagione. Spaesato, sempre in ritardo e fuori posizione e in difficoltà.