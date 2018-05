Calciomercato Fiorentina: il club viola non intende confermare Marco Sportiello e per la porta ha messo gli occhi sul giovanissimo portiere del Manchester United, Joel Pereira

Calciomercato Fiorentina, i viola sono alla ricerca di un nuovo portiere. Il club gigliato, non convinto che Marco Sportiello offra le giuste garanzie tra i pali, non dovrebbe riscattarlo dall’Atalanta. Così, il ds Pantaleo Corvino sta vagliando diversi nomi (su tutti Antonio Mirante del Bologna e Łukasz Skorupski della Roma) ma nelle ultime ore è spuntata una pista che porta verso l’Inghilterra. La Fiorentina è sempre stata attenta ai giovani e per questo guarda con interesse a Joel Pereira, portiere dell’Under 23 del Manchester United.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’estremo difensore classe ’96 e titolare nel Portogallo Under 21 ha chiesto al suo club di essere ceduto in prestito per poter continuare la sua crescita sportiva e i Red Devils pare siano decisi ad accontentarlo. Il giocatore, che ha anche il passaporto svizzero, viene valutato circa 1 milione di euro (fonte Transfermarkt) e quest’anno ha ottenuto 3 presenze tra EFL Cup e Premier League 2. Nonostante la pochissima esperienza sono molti i club ad essersi interessati a Joel Pereira. In Italia troviamo in prima fila insieme alla Fiorentina anche Torino e Atalanta.