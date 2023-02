Fiorentina, Pradè: «Amrabat? Vi racconto cosa è successo»

Le parole di Daniele Pradè, ds della Fiorentina, sul caso di mercato che ha visto coinvolto Sofyan Amrabat. I dettagli

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato del caso Amrabat in occasione della conferenza stampa di presentazione di Sirigu e Brekalo.

PAROLE – «L’ultimo giorno di mercato succedono tante cose. Ma passano in poche ore: il caso si è aperto alle 10 di mattina ed è finito a mezzanotte e uno. Il giorno dopo ha chiesto scusa, è un giocatore forte e un guerriero che ci darà mano. C’era stata chiarezza dalla società, nessuno sarebbe partito e i fatti l’hanno dimostrato. I problemi si risolvono sempre, sul Barcellona non rispondo che non c’è bisogno».