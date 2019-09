Fiorentina, Pradé in scia a Commisso: «Ora stadio e cento sportivo»

Fiorentina, Pradé in scia all’entusiasmo del presidente Commisso: «Crescere velocemente con stadio e cento sportivo»

In casa Fiorentina, Pradé è tornato a parlare dopo il weekend che ha visto i Viola impattare 0-0 contro la Juventus in una partita di grande spessore per i ragazzi di Montella.

«Vogliamo costruire una forte identità di squadra, poi penseremo al risultato. Dobbiamo alimentare l’entusiasmo di Rocco Commisso. Vuole fare le cose velocemente: provare a fare lo stadio e realizzare subito un centro sportivo», le sue parole.