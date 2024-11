Fiorentina, quarta vittoria consecutiva per Palladino

La Fiorentina di Palladino vince sul campo del Genoa allenato da Gilardino: decisivo il guizzo di Gosens

Quarta vittoria consecutiva per la Fiorentina, che scavalca la Juventus in classifica e si piazza al terzo posto insieme all’Atalanta. A Genova basta l’1-0 e i rossoblu, fanalino di coda, non possono che aspettare l’esordio di Balotelli sperando che basti per risollevarsi. Ma il personaggio del giorno è Raffaele Palladino. Al Monza aveva colpito per il coraggio di una squadra che aveva una mentalità diversa da quelle che pensano alla salvezza. A Firenze è arrivato con molte aspettative, ha iniziato stentando un po’, poi piano piano ha aggiustato le cose e viaggia a pieno ritmo, compreso in Conference League, dove ha 6 punti e solo il favoritissimo Chelsea ha una differenza reti migliore. La Viola può pensare a un ingresso nell’Europa che conta? Troppo presto per dirlo, ma intanto si gode una squadra dove segnano praticamente tutti, già 13 sono i giocatori ad essere andati in gol. E attenzione al saldo gol fatti-gol incassati: solo il Napoli ha fatto meglio e di pochissimo. Prossimo test, Torino-Fiorentina. La serie positiva è destinata a fermarsi o dalla prossima giornata iscriveremo una nuova squadra tra le grandi. Con una domanda che prima o poi emergerà: ma perché Juve o Milan non hanno puntato sul tecnico della Fiorentina?

Per intanto, il tecnico si gode i giudizi lusinghieri relativi alla vittoria di ieri. Il Corriere dello Sport gli dà un convintissimo 7,5: «Solo Napoli e Inter davanti in classifica dopo dieci giornate: basta e avanza per godersi una Fiorentina stavolta meno brillante, ma ancora vincente». La Gazzetta dello Sport ha un’idea molto diversa e non va oltre il 6,5: «Vince la partita più sporca. Che confusione, ma che voglia. E il cielo è sempre più blu».