Fiorentina, Ribery positivo sull’infortunio: «Tornerò più forte di prima»

Ribery in seguito all’infortunio ha pubblicato una foto dall’infermeria della Fiorentina: «Farò di tutto per tornare presto in campo»

Franck Ribery è stato costretto a uscire nella sfida col Lecce in seguito a un infortunio alla caviglia. È apparso sereno sui social, dove ha pubblicato una foto in infermeria insieme ai compagni Boateng e Thereau.

L’attaccante della Fiorentina ha scritto: «Grazie per tutti i vostri messaggi. Ora dobbiamo rimanere compatti con i tifosi e lavorare duro per tornare a fare buoni risultati. Farò di tutto per tornare presto in campo. Tornerò più forte di prima».